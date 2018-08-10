В честь 130-летия Православия в Минеральных Водах открыли музей

Музей, посвященный 130-летию присутствия православия в регионе Кавказских Минеральных Вод, открыла 8 августа Пятигорская епархия РПЦ.

В экспозицию вошли старинные книги и самодельная богослужебная утварь середины ХХ века, сообщает епархиальный сайт.

Также частью музея стали ступени первого Покровского храма города, построенного в XIX веке, на месте которого сегодня стоит Благовещенский храм.

В день открытия музея его посетил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт, возглавивший в этот день торжества, посвященные 70-летию преставления и 20-летию перенесения мощей святого Феодосия Кавказского.

В рамках сотрудничества между церковными музеями епархии благочинный приходов Минераловодского церковного округа протоиерей Алексий Панасенко передал музею Успенского Второафонского Бештаугорского монастыря нотные сборники с подписью схиархимандрита Иоанна (Мирошникова, +1956), настоятеля Покровского казачьего храма Пятигорска.

Отец Иоанн стоял у истоков создания мужской обители, основанной в начале XX столетия, и был ее последним настоятелем перед закрытием в 1927 году.