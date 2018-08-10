День целителя Пантелеимона священники и волонтеры УПЦ отпраздновали вместе с врачами и пациентами больниц

19:36, 10 августа 2018
Православие
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День Пантелеймона в Запорожье / hramzp.ua

В день памяти целителя Пантелеимона, 9 августа, во всех храмах Украинской Православной Церкви вознесли особые молитвы за врачей и больных.

В больничных храмах за богослужениями молились сами врачи и пациенты. Православные волонтеры устроили развлекательные программы в детских отделениях. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

День Пантелеймона в Ковеле / facebook.com/vveparh

В день памяти святого целителя Пантелейомна храм, расположенный на территории городской больницы города Ковель на Волыни отметил свой престольный праздник.

День Пантелеймона в Ковеле / facebook.com/vveparh

По завершении Божественной литургии вокруг больничных корпусов состоялся большой крестный ход.

День Пантелеймона в Ковеле / facebook.com/vveparh

Навстречу праздничной процессии выходили работники и пациенты больницы. Священники, благословляя всех, обильно окропляли их святой водой. А затем настоятель храма протоиерей Владимир Шкварок пригласил всех к праздничной трапезе.

День Пантелеймона в Ковеле / facebook.com/vveparh

В Запорожье возле образа святого, который установлен на территории клиники предприятия «Мотор-Сич», благочинным Левобережного городского благочиния протоиереем Константином Костюковичем был отслужен молебен, на котором  коллектив врачей помолился о выздоровлении пациентов, находящихся на лечении в больнице и о всех болящих, требующих помощи и исцеления.

День Пантелеймона в Запорожье / hramzp.ua

Также была прочитана особая молитва о врачах, в которой испрашивается от Господа укрепление и умножение дарований людям, «наученным искусству врачевания». 

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