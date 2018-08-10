День целителя Пантелеимона священники и волонтеры УПЦ отпраздновали вместе с врачами и пациентами больниц

В день памяти целителя Пантелеимона, 9 августа, во всех храмах Украинской Православной Церкви вознесли особые молитвы за врачей и больных.

В больничных храмах за богослужениями молились сами врачи и пациенты. Православные волонтеры устроили развлекательные программы в детских отделениях. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В день памяти святого целителя Пантелейомна храм, расположенный на территории городской больницы города Ковель на Волыни отметил свой престольный праздник.

По завершении Божественной литургии вокруг больничных корпусов состоялся большой крестный ход.

Навстречу праздничной процессии выходили работники и пациенты больницы. Священники, благословляя всех, обильно окропляли их святой водой. А затем настоятель храма протоиерей Владимир Шкварок пригласил всех к праздничной трапезе.

В Запорожье возле образа святого, который установлен на территории клиники предприятия «Мотор-Сич», благочинным Левобережного городского благочиния протоиереем Константином Костюковичем был отслужен молебен, на котором коллектив врачей помолился о выздоровлении пациентов, находящихся на лечении в больнице и о всех болящих, требующих помощи и исцеления.

Также была прочитана особая молитва о врачах, в которой испрашивается от Господа укрепление и умножение дарований людям, «наученным искусству врачевания».