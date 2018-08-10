Десница святителя Спиридона Тримифунтского посетит 12 регионов России

По благословению Патриарха Кирилла 24 августа с острова Корфу в Россию для поклонения и духовной поддержки верующих прибудет величайшая христианская святыня - десница святителя Спиридона Тримифунтского.

Для миллионов православных верующих в России это событие станет уникальной возможностью прикоснуться к мощам святителя Спиридона, которого наравне со святителем Николаем Чудотворцем почитает весь христианский мир, сообщает patriarchia.ru.

Даты пребывания ковчега со святыми мощами в России — с 24 августа по 15 октября. Поклониться святыне можно будет в 12 регионах России: Краснодаре, Екатеринбурге, Красноярске, Кемерове, Московской области, Туле, Санкт-Петербурге, Твери, Саратове, Чебоксарах, Ярославле и Москве.

«Святитель Спиридон Тримифунтский - величайший святой, которого почитают православные во всех концах земного шара, но не так просто попасть на остров Корфу, где находятся его нетленные мощи. Поэтому мы благодарны Керкирской митрополии за возможность принесения десницы этого замечательного святого в пределы Русской Православной Церкви. Ранее десница святителя Спиридона уже приносилась в пределы нашей Церкви, но в этот раз по благословению Святейшего Патриарха Кирилла впервые ковчег со святыней посетит 12 епархий», - рассказал пресс-секретарь Патриарха Кирилла священник Александр Волков.