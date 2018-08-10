Глазами паломника: фоторепортаж о шестидневном крестном ходе в Почаевскую лавру

Недавно завершился ХХІ шестидневный крестный ход “Любви, мира и молитвы за Украину” из Ивано-Франковска в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.

Паломники преодолели более двухсот километров накануне праздника в честь Почаевской иконы Божией Матери, который празднуется 5 августа.

Пресс-служба Ивано-Франковской епархии опубликовала фоторепортаж паломников.