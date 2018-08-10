Глазами паломника: фоторепортаж о шестидневном крестном ходе в Почаевскую лавру
17:33, 10 августа 2018Православие
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Паломники преодолели более двухсот километров / ivano-frankivsk.church.ua
Недавно завершился ХХІ шестидневный крестный ход “Любви, мира и молитвы за Украину” из Ивано-Франковска в Свято-Успенскую Почаевскую лавру.
Паломники преодолели более двухсот километров накануне праздника в честь Почаевской иконы Божией Матери, который празднуется 5 августа.
Пресс-служба Ивано-Франковской епархии опубликовала фоторепортаж паломников.
Крестный ход закончился в Почаевской лавре / ivano-frankivsk.church.ua
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