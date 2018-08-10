В Винницкой области освятили новый храм УПЦ в честь праведной Анны

Митрополит Винницкий и Барский Симеон 7 августа совершил чин освящения храма УПЦ в честь праведной Анны в селе Вербовка Хмельникского района Винницкой области.

После этого владыка Симеон совершил Божественную литургию в храме, сообщает сайт Винницкой епархии УПЦ.

После богослужения и крестного хода вокруг храма митрополит Симеон произнес проповедь и поздравил настоятеля протоиерея Богдана Лазорика и верующих с освящением храма.

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия митрополит Симеон наградил орденом Украинской Православной Церкви святого равноапостольного князя Владимира протоиерея Богдана, орденом святой великомученицы Варвары мецената прихода Мельничук Аллу Николаевну. Активных прихожан награждили благословенными грамотами Винницкой епархии УПЦ.