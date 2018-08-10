В Переяслав-Хмельницком состоялся крестный ход и литургия на месте гибели святого князя Бориса
12:59, 10 августа 2018Православие
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В Переяслав-Хмельницком состоялась литургия на месте гибели святого князя Бориса / boryspil-eparchy.org
В Переяслав-Хмельницком 6 августа традиционно состоялся крестный ход из Свято-Троицкой до Борисоглебской церкви города - места гибели святого князя Бориса в 1015 году.
В храме была совершена Божественная литургия по случаю храмового праздника, сообщает сайт Бориспольской епархии УПЦ.
Богослужение возглавил благочинный первого Переяслав-Хмельницкого благочиния архимандрит Нил (Семенец).
После окончания литургии был совершен водосвятный молебен и крестный ход.
Архимандрит Нил поздравил настоятеля Борисоглебского храма протоиерея Анатолия Михневича, духовенство и всех прихожан с храмовым праздником, пожелал мира и братской любви.
После приветствий настоятель пригласил всех на праздничную трапезу.
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