В Переяслав-Хмельницком состоялся крестный ход и литургия на месте гибели святого князя Бориса

В Переяслав-Хмельницком 6 августа традиционно состоялся крестный ход из Свято-Троицкой до Борисоглебской церкви города - места гибели святого князя Бориса в 1015 году.

В храме была совершена Божественная литургия по случаю храмового праздника, сообщает сайт Бориспольской епархии УПЦ.

Богослужение возглавил благочинный первого Переяслав-Хмельницкого благочиния архимандрит Нил (Семенец).

После окончания литургии был совершен водосвятный молебен и крестный ход.

Архимандрит Нил поздравил настоятеля Борисоглебского храма протоиерея Анатолия Михневича, духовенство и всех прихожан с храмовым праздником, пожелал мира и братской любви.

После приветствий настоятель пригласил всех на праздничную трапезу.