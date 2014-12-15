Управляющий делами УПЦ встретился с представителями Всемирного Совета Церквей

15 декабря в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоялась встреча Управляющего делами Украинской Православной Церкви, митрополита Бориспольского и Броварского Антония с представителями Всемирного Совета Церквей (ВСЦ).

Со стороны ВСЦ во встрече приняли участие ответственный секретарь ВСЦ по взаимоотношениям с церквями, священник Румынской Православной Церкви, протоиерей доктор Даниил Буда и представитель РПЦ при ВСЦ протоиерей Михаил Гундяев. Во встрече также принял участие заместитель Председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич, а также сотрудники Отдела Д. П. Лозинский и С. М. Бортник.

Гости прибыли в Украину с целью ознакомления с ситуацией на месте и обсуждения возможной роли Всемирного Совета Церквей в преодолении вооруженного конфликта в Украине.

Митрополит Антоний рассказал гостям о ситуации в Украине и представил позицию Украинской Православной Церкви. Владыка привел конкретные примеры помощи беженцам из стороны Церкви, а также рассказал о благотворительной и гуманитарной помощи пострадавшим.

Со своей стороны, гости отметили тот факт, что Украинская Православная Церковь является единственной Церковью в Украине, которая является членом Всемирного Совета Церквей, а опыт ВСЦ по содействию преодоления конфликтов в мире может быть полезным и в украинском государстве.

Во время своего пребывания в Украине представители ВСЦ планируют также встретиться с представителями других украинских конфессий и религиозных организаций.

В завершение встречи стороны обменялись памятными подарками.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви