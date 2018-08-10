В Белорусском селе хотят возобновить храм, построенный новомучеником

В деревне Прилепы Смолевичского района под Минском на фундаменте разрушенного в конце 30-х годов прошлого века Георгиевского храма была отслужена Божественная литургия.

Служба состоялась в память 80-летия мученической кончины святителя Иоанна (Пашина), с именем которого связано и возведение самого храма, и восстановление народных традиций благочестия в окрестностях села Прилепы, сообщает официальній портал БПЦ.

Еще перед Первой мировой войной здесь был построен храм в честь святого великомученика Георгия Победоносца. Строил святыню и был настоятелем Георгиевского храма, освященного перед революцией, отец Иоанн Пашин — будущий епископ Рыльский, прославленный Церковью в лике священномучеников в соборе Курских святых. Но родился архипастырь на белорусском Полесье и большую часть своей жизни служил на родной земле. Несмотря на то, что храм великомученика Георгия простоял чуть больше 20 лет, память о нем сохраняли. Иконы из разрушенного храма передаются из поколения в поколение.

В 1939 году, по рассказам местных жителей, сюда приехали тракторы и все разрушили. Люди, местные жители, разбирали по домам иконы.

Самое активное участие в подготовке к воссозданию храма принимают дети. Впервые полтора десятка лет назад его фундамент начали расчищать от бурелома и мусора, кострищ воспитанники прихода храма княгини Софии Слуцкой из Минска.

"Мало возродить храм только ради исторической справедливости. Сегодня, когда мы вспоминаем 80-летие кончины священномученика Иоанна (Пашина) необходимо возрождать духовную жизнь во всей полноте", - отметил в проповеди епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.