Международный Одигитриевский крестный ход прошел 120 километров из Витебска в Смоленск, куда прибыл 6 августа.

На границе России и Беларуси XVI Международный Одигитриевский крестный ход встретили митрополит Смоленский и Дорогобужский Исидор и архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий, сообщает официальный портал БПЦ.

Из села Микулино на торжества была доставлена икона Божией Матери, которая является списком XVII века с чудотворного надвратного Смоленского образа Божией Матери «Одигитрия».

Перед святыней иерархи в сослужении духовенства Смоленской и Витебской епархий совершили благодарственный молебен Божией Матери, а затем обратились с приветственными словами к участникам крестного хода.

В завершение торжественной встречи верующие с благоговением приложились к образу Божией Матери «Одигитрии». Священнослужители окропили участников крестного хода крещенской водой и благословили на продолжение шествия.

Ежегодно 9-10 августа, в дни чествования чудотворного образа Божией Матери «Одигитрия», в Смоленске собираются тысячи паломников из России и других государств.

Особые традиции празднования объединяют два пограничных города — российский Смоленск и белорусский Витебск. В Витебске в первых числах августа уже на протяжении 16 лет проходит православный молодежный фестиваль «Одигитрия».

Крестный ход «Наш общий путь — Одигитрия», приуроченный к празднованию в честь чудотворной Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия», завершает праздник в Витебске и открывает торжества на Смоленщине. В шествии принимают участие паломники из Смоленска, Витебска, Санкт-Петербурга, Саратова, других городов России, а также Белоруссии, Украины, Молдавии.

За пять дней участники крестного хода преодолевают более 120 километров, чтобы поклониться чудотворной святыне Смоленской земли.