Винницкая епархия УПЦ получила благодарность за благотворительность и помощь украинской армии

11 декабря в помещении областной филармонии «Плеяда» состоялись торжества по случаю Дня благотворительности и Дня волонтера.

Областная и городская власть этим мероприятием выразила благодарность 230-ти представителям предприятий, организаций, граждан из всех уголков Винницкой области, которые стали в это непростое для страны время едва ли не единственными помощниками и советчиками для бойцов АТО и переселенцев из АР Крым и Востока нашей страны.

Первый заместитель председателя облгосадминистрации Андрей Гыжко поздравил присутствующих и отметил, что на сегодняшний день при содействии благотворителей и волонтеров в зону АТО отправлено продуктов, средств защиты, обмундирования и другой необходимой продукции в эквиваленте на сумму около 23 миллионов гривен, а для переселенцев, проживающих на территории области - на 7 млн гривен.

Благодарность от главы облгосадминистрации Анатолия Олейника Винницкой епархии УПЦ, которая за времени вооруженного противостояния на востоке перечислила средства и оказала помощь воинам, мирным жителям и беженцам на сумму свыше 450 тыс гривен, получил секретарь епархиального управления протодиакон Владислав Демченко.

В этот же день, когда состоялось награждение, епархия передала очередную материальную помощь для лечения раненых в зоне АТО правоохранителей Винницкой области. На следующий день по благословению митрополита Винницкого и Барского Симеона в Донецкую область, в Святогорскую лавру, где находятся сотни беженцев, направился гуманитарный груз, собранный священниками и мирянами епархии. А в воскресенье в зону АТО, на передовую, будут отправлены тридцать спальных мешков, приобретенных на средства верующих УПЦ.

Винницкая епархия продолжает свою благотворительную деятельность и в свою очередь выражает благодарность всем мирянам и священнослужителям, которые собирают средства, вещи, медикаменты, оборудование, запчасти, стройматериалы для нужд армии и для помощи мирным жителям востока Украины.

Пресс-служба Винницкой епархии