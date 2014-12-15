Глава УПЦ: кто милостивно раздает другим - на самом деле собирает блага себе

14 декабря во время Божественной литургии в Трапезном храме преподобных Антония и Феодосия Печерских Киево-Печерской лавры Блаженнейший Митрополит Онуфрий обратился к пастве со словами проповеди.

Он обратил внимание на слова Спасителя, Который сказал, что для наследования небесных сокровищ, - надо раздать земные. В подтверждение этих слов Его Блаженство привел пример из жизни святого праведного Филарета Милостивого.

Этот подвижник имел доброе сердце и все свои богатства раздавал бедным. Даже когда святому Филарету самому пришлось избавиться от всего имущества, он не переставал делиться с ближними крошками со своего убогого стола. За это Господь сжалился над милосердным праведником и вернул ему богатство сторицей. «Под конец жизни Господь одарил Филарета и даром чудотворения, и даром прозорливости, - отметил Предстоятель, - потому что он был мужественным душеприказчиком воли Божьей, и никто и ничто не могло Филарета поколебать в этом».

«Возможно, - заметил Митрополит Онуфрий, - никто из нас на все сто процентов не готов понести подвиг милосердия так, как это делал святой Филарет. Однако каждый человек может и должен, хоть в какой-то посильной степени, следовать примеру жизни этого подвижника. Тот, кто милостиво подает каждому, кто в этом нуждается, на самом деле, собирает блага себе».

В заключение Предстоятель пожелал всем присутствующим быть готовыми всегда помочь бедным, чтобы собрать сокровища на небе у Небесного Царя.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви