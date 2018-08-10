Митрополит Онуфрий рассказал, как бороться с завистью

Не бывает «черной» и «белой» зависти, все они направлены против другого и от них нужно избавиться.

Об этом рассказал Митрополит Онуфрий во время проповеди в день памяти великомученика Пантелеймона, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Рассказав о житии целителя, предстоятель УПЦ напомнил, что на мученическую смерть врач был отправлен завистью коллег. По его словам, это является свидетельством того, насколько вредным пороком является зависть.

«Мы часто тоже завидуем, делим зависть на «черную» и «белую», — сказал Митрополит Онуфрий. — Понятно, что «черная» зависть направлена на то, чтобы другому человеку было плохо, а «белая» зависть вроде бы против самого человека ничего не имеет - просто тот, кто завидует, хочет быть таким, как тот, кто процветает».

Однако, по его мнению, это разделение ложно. «И «белая», и «черная» зависть являются греховными. Зависть — это зависть, один из разновидностей гордыни, когда человек считает, что именно он заслуживает лучшего», — сказал он.

Владыка рассказал, как реагировать на успехи ближнего правильно. «Надо радоваться, благодарить Бога за то, что Он дал другому человеку успехи, таланты, достижения. В христианском понятии есть ревность. Это своего рода попытка не отстать от ближнего в стремлении быть лучшим, и при этом не самовозвеличиваться и не желать зла никому», — пояснил Митрополит Онуфрий.

«Пусть молитвами святого великомученика и целителя Пантелеймона Господь исцелит и телесные наши недуги, и душевные немощи, поможет нам быть добрыми христианами, которые всех любят, всех уважают, никому ни в чем не завидуют, а только стремятся тоже быть добрыми, правдивыми перед Богом», — пожелал Предстоятель.