Предстоятель УПЦ возглавил праздничное богослужение на территории оздоровительного центра при Банченском монастыре

Продолжается архипастырский визит Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в западные епархии УПЦ.

Сегодня, 9 августа, в день памяти великомученика и целителя Пантелеймона, Блаженнейший Митрополит Онуфрий возглавил Божественную литургию в храме в честь святого Пантелеймона на территории оздоровительного центра, который действует при Свято-Вознесенском Банченском монастыре, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к пастве со словом проповеди. Архипастырь рассказал о жизни великомученика Пантелеймона и исцелениях, которые он совершал благодатью Божьей.

Предстоятель отметил пагубное воздействие зависти, через которую святого Пантелеймона предали смерти.

“Надо радоваться, слава Богу, что Бог дал ближнему какие-то таланты, достижения. Зависть – это порок, одна из разновидностей гордыни. Если кто хочет успешно бороться с грехом, то он должен побеждать свою гордыню, то есть не верить своим мыслям, своему убеждению, что “я лучший”. Более совершенные люди, когда внимательно к себе присматриваются, то изучают себя, духовно анализируют — и видят: мы – хуже всех. Но это та степень, до которой надо дорасти”.

Во время Литургии была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

В конце богослужения Архипастырь поздравил верующих с праздником и окропил всех святой водой.