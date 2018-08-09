Фестиваль воскресных школ на источнике праведной Анны собрал 600 детей со всей Украины

Около 600 детей и представителей молодежи - 22 хора - приняли участие в XII Фестивале воскресных школ, который прошел 7 августа в скиту праведной Анны в селе Онышковцы на Ровенщине.

Мероприятие посвятили 100-летию памяти царской семьи, сообщает "Фома в Украине".

Фестиваль начался после праздничной Литургии и молебна в честь отмечаемого в этот день Успения праведной Анны, а затем окунания в святой источник.

В празднике приняли участие хоры из Киева, с Днепропетровщины, Львовщины, Полтавщины, Ровенщины. Дети исполняли церковные песнопения и песни духовной тематики и показывали тематические отрывки из спектаклей до позднего вечера.

Среди почетных гостей в зале присутствовали митрополит Ровенский и Острожский Варфоломей, викарий Ровенской епархии епископ Дубенский Пимен, настоятельница Городокского Свято-Николаевского монастыря игуменья Михаила (Заец) и др.

Традиционно на фестивале не определяют победителей. Цель праздника - дать детям и молодежи возможность продемострировать свои таланты и, чтобы потом стремиться к высшим результатам, услышать своих сверстников.

Все участники фестиваля получили подарки и дипломы.

Завершился праздник, по многолетней традиции, установкой поклонного креста. Дети вместе с епископом Пименом и монахинями принесли его на специальное место, где уже стоят одинандцать крестов, напоминающих о предыдущих фестивалях.

Напомним, скит святой Анны ежегодно принимает множество верующих, желающих окунуться в небольшом озере, куда собирается вода из местного чудотворного источника. Известно множество случаев исцеления, в том числе от бесплодия, произошедших после окунания в озеро верующих.

Каменный храм в честь праведной Анны у святого источника был освящен в 1991 году. Одноименный скит Городокского Свято-Николаевского монастыря у него был открыт в 2000-м.