В Канаде строят часовню в честь царской семьи

В Джексонс Пойнте (Онтарио, Канада) при храме Смоленской иконы Божией Матери идет строительство часовни в честь царской семьи, которую украсит большой образ святых страстотерпцев.

Архиепископ Монреальский и Канадский Гавриил 4-5 августа посетил храм и возглавил богослужение, а также крестный ход к строящейся часовне, сообщает сайт храма.

Владыка Гавриил освятил новый купол и крест, а также большую икону святой царской семьи, которую после окончания строительства поместят в часовне.

Планируется, что все работы будут завершены уже осенью нынешнего года.

Также в этот день архиепископ поздравил приход с 61-й годовщиной со дня образования и наградил епархиальной грамотой местное Сестричество святой Великой княгини Елизаветы Феодоровны.