В Ровно встретили мощи 10-ти святых целителей

Вчера, 8 августа, в Ровенскую епархию УПЦ прибыл Всеукраинский Крестный ход с мощами 10-ти Святых целителей.

Встреча святыни состоялась возле храма святого Пантелеїмона в городе Ровно, сообщает сайт Ровенской епархии УПЦ.

С благословения митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея, участие в прибытии Крестного хода взял секретарь Ровенского епархиального управления протоиерей Александр Егоров.

Во время пения молебна Святые иконы священниками были обнесены вокруг храма, после чего в храме была совершена праздничная Всенощная в честь великомученика Пантелеимона.

Секретарь поздравил всех с Праздником, пожелав, чтобы Господь молитвами святых целителей и бессребреников исцелял душевные и телесные недуги. Также передал архипастырское благословение Митрополита Ровенского и Острожского Варфоломея.

Уже завтра согласно расписания Крестный ход в 12.30 отбудет в храм преп.Агапита Печерского в городе Ровно (военный госпиталь).