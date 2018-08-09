Продолжается архипастырский визит Митрополита Онуфрия в западные епархии
11:43, 09 августа 2018Православие
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Продолжается архипастырский визит Митрополита Онуфрия в западные епархии / news.church.ua
Накануне праздника великомученика Пантелеймона, 8 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий молился в Свято-Духовском Кафедральном соборе Черновцов на вечернем богослужении.
Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, всенощное бдение возглавил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий.
Сегодня, в день праздника, Предстоятель возглавил Божественную литургию в храме святого великомученика Пантелеймона на территории оздоровительного центра, который действует при Банченском монастыре.
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