Продолжается архипастырский визит Митрополита Онуфрия в западные епархии

Накануне праздника великомученика Пантелеймона, 8 августа, Блаженнейший Митрополит Онуфрий молился в Свято-Духовском Кафедральном соборе Черновцов на вечернем богослужении. Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ, всенощное бдение возглавил митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий. Сегодня, в день праздника, Предстоятель возглавил Божественную литургию в храме святого великомученика Пантелеймона на территории оздоровительного центра, который действует при Банченском монастыре.

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