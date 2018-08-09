Блаженнейший Митрополит Онуфрий дал наставления «будущим священникам».О том, как поститься и отдыхать, правильно молиться и работать, каким спортом заниматься и читать.

- Ваше Блаженство, у студентов и воспитанников на горизонте летние каникулы. Но впереди кроме отдыха — Петров пост. Как правильно провести его, подразумевая также то, что лето — это время для отдыха и, в некотором смысле слова, для развлечений?

- Петровский пост, как и каждый из постов — время, которое Господь дарует нам для более усиленного труда над своим личным духовным совершенством. Каждый семинарист и академист имеет духовника, с которым он должен решить, как ему провести Петровский пост, что ему будет более целесообразно: остаться в Киеве, чтобы «подтянуть» в библиотеке некоторые предметы, продолжить собирать материалы для дипломной работы или поехать к родителям, помочь им по хозяйству; отправиться в паломничество или отдохнуть в горах, на морском берегу. Главное, чтобы все это не выходило за пределы христианских нравственных норм и сопровождалось молитвой.

- Ваше Блаженство, все мы знаем выражение «в здоровом теле — здоровый дух». Но иногда так часто не хватает то времени, то мотивации. Подскажите, какие виды спорта более всего подойдут студенту и будущему священнику?

- Выражение «в здоровом теле — здоровый дух» в древности звучало по-иному. Тогда это выражение имело форму вопроса: «что нужно делать, чтобы в здоровом теле был здоровый дух?» То есть, люди понимали, что тело противится духу и если оно здорово, то это противление очень сильное и люди искали пути, как при здоровом теле сохранить правильное, здоровое устроение духа.

В отношении тела сегодня мы заняты физическим трудом, который не похож на труд по возделыванию и хранению Райского сада или, что еще хуже, мы вообще не трудимся физически. От этого страдает наше тело. Мы стараемся восполнить недостаток физической нагрузки с помощью телесных упражнений на спортивных площадках и спортивных залах. Самыми полезными упражнениями для телесного здоровья являются поклоны и активная ходьба. Можно, конечно, заниматься и другими упражнениями: игры, физические нагрузки, бег, гимнастика и т.д, но самые полезные — поклоны и ходьба. Главное, чтобы все это сопровождалось молитвой и делалось не для гордости, что я, дескать, лучше всех, а для нормализации и развития своего тела, то есть, в спортивных упражнениях для нас важен процесс, а не результат. Кратко сказать: молитва и труд нормализуют наш дух и тело и ведут к тому, что в здоровом теле обитает здоровый дух. А для того и другого очень полезен пост.

- Дорогой Владыка, с Вашего благословения начали издаваться многие печатные издания: книги, журналы… Что сейчас интересно читать молодому поколению? В каком направлении держать вектор развития «Академического летописца»?

- Молодые люди сегодня не ощущают недостатка информации, но далеко не всегда она является полезной. Молодежь сегодня интересуется многим, но воспитанники духовных школ должны научиться выбирать из этого информационного множества то, что касается правды жизни и бытия, что пригодится ему в будущем, как пастырю. Для того, чтобы приобрести себе духовные мерки, с помощью которых можно определить, где истина, а где ложь, мы должны читать Священное Писание, особенно Святое Евангелие и Псалтырь. А также — творения святых Отцов Восточной Православной Церкви, особенно святителей Василия Великого и Игнатия Брянчанинова. А также учиться постоянно молиться. Все это поможет нам правильно духовно ориентироваться в огромном потоке различной информации, который сегодня обрушивается на нас и правильно выражать свои мысли, которые мы хотим передать другим.

Всему коллективу «Академического летописца» желаю мудрости и творческих успехов, чтобы каждая статья в вашем журнале давала читателю новые познания в духовной жизни, открывала ему новые темы для душеполезных размышлений и привносила в молодую жизнь заряд бодрости и оптимизма.

По материалам «Академического летописца».