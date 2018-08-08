В Днепре освятили храм в честь царственных страстотерпцев

В Днепропетровской епархии УПЦ в год 100-летия со дня кончины семьи Николая II, освятили храм в честь святых Царственных страстотерпцев.

Вчера, 7 августа, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней посетил церковную общину святых Царственных страстотерпцев городского поселения Игрень-2 Днепра, где совершил чин Великого освящения храма, сообщает сайт Днепропетровской епархии УПЦ.

В новоосвященном храме была совершена Божественная литургия.

По окончании богослужения за заслуги в деле строительства и благоустройства храма архиерей, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, вручил настоятелю и благотворителям ордена Украинской Православной Церкви и благословенные архипастырские грамоты.