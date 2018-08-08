В Днепре освятили храм в честь царственных страстотерпцев

17:34, 08 августа 2018
Православие
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В Днепре освятили храм в честь царственных страстотерпцев / eparhia.dp.ua

Вчера, 7 августа, митрополит Днепропетровский и Павлоградский Ириней посетил церковную общину святых Царственных страстотерпцев городского поселения Игрень-2 Днепра, где совершил чин Великого освящения храма, сообщает сайт Днепропетровской епархии УПЦ.

eparhia.dp.ua

В новоосвященном храме была совершена Божественная литургия.

По окончании богослужения за заслуги в деле строительства и благоустройства храма архиерей, по благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, вручил настоятелю и благотворителям ордена Украинской Православной Церкви и благословенные архипастырские грамоты.

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