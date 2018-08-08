В селе на Полесье освятили новый храм УПЦ

Храм в честь святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии в селе Узлесье Дубровицкого района освятил митрополит Сарненский и Полесский Анатолий.

Во время Чина освящения, по благословению Блаженнейшего Онуфрия, митрополит Анатолий заложил мощи священномученика Анастасия, диакона Киево-Печерского, в святой престол, сообщает пресс-служба Сарненской епархии УПЦ.

После освящения в храме была совершена первая архиерейская Божественная литургия.

После чтения Евангелия митрополит Анатолий в своей проповеди пояснил значение храма для православного христианина: «Верующие христиане всю свою жизнь связывают со святым храмом, в котором происходит духовное становление как человека, который стяжает Духа Божия, так и его души».

После Божественной литургии владыка Анатолий поздравил прихожан с освящением храма, а меценатов отметил церковными наградами.