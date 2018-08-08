На Полтавщине отметили 10-ю годовщину прославления преподобномучеников Мгарских

В день памяти преподобномучеников Мгарских, 6 августа, на Полтавщине отметили 10-ю годовщину их прославления.

В этот день митрополит Полтавский и Миргородский Филипп совершил праздничную Божественную литургию в Спасо-Преображенском Мгарском монастыре, сообщает сайт Полтавской епархии УПЦ.

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

По окончании Литургии многочисленное духовенство с братией монастыря и паломниками совершили крестный ход в Благовещенский скит, в котором находится братская могила святых преподобномучеников Мгарских.

В завершение братия обители совершила древний монашеский «Чин о Панагии».

Мгарские преподобномученики - шестнадцать монахов и игумен из Спасо-Преображенского Мгарского монастыря, убитые большевиками во время Гражданской войны в августе 1919 года. В 2008 году прославлены в лике святых. Чин канонизации возглавилБлаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир во время своего Первосвятительского визита в Мгарскую обитель.