На Полтавщине отметили 10-ю годовщину прославления преподобномучеников Мгарских

14:43, 08 августа 2018
Православие
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В Полтавской епархии УПЦ отметили 10-летие прославления Мгарских новомучеников / pravoslavie.poltava.ua

В этот день митрополит Полтавский и Миргородский Филипп совершил праздничную Божественную литургию в Спасо-Преображенском Мгарском монастыре, сообщает сайт Полтавской епархии УПЦ.

/ pravoslavie.poltava.ua

За богослужением была вознесена сугубая молитва о мире в Украине.

/ pravoslavie.poltava.ua

По окончании Литургии многочисленное духовенство с братией монастыря и паломниками совершили крестный ход в Благовещенский скит, в котором находится братская могила святых преподобномучеников Мгарских.

/ pravoslavie.poltava.ua

В завершение братия обители совершила древний монашеский «Чин о Панагии».

Мгарские преподобномученики - шестнадцать монахов и игумен из Спасо-Преображенского Мгарского монастыря, убитые большевиками во время Гражданской войны в августе 1919 года. В 2008 году прославлены в лике святых. Чин канонизации возглавилБлаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Владимир во время своего Первосвятительского визита в Мгарскую обитель.

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