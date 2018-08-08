В Минске пройдет Международная конференция, посвященная Митрополиту Иосифу (Семашко)

Белорусская Православная Церковь, Национальная академия наук Беларуси, Отделение гуманитарных наук и искусств, Институт философии НАН Беларуси, Минская духовная академия, Национальная библиотека Беларуси проводят Международную научно-практическую конференцию «Митрополит Иосиф (Семашко; 1798–1868)»: личность, эпоха, исторический путь Православия на белорусских землях».

Конференция будет проходить 24–26 октября в Минске, сообщает официальный портал БПЦ.

Конференция приурочена к 220-летию со дня рождения и 150-летию со дня блаженной кончины митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко) (1798–1868 гг.), инициатора воссоединения белорусских униатов с Православной Церковью.

Целью конференции является всестороннее осмысление значения личности митрополита Иосифа (Семашко) в контексте исторического, религиозного и культурного развития Беларуси и восточнославянских государств.

Для участия в конференции приглашаются ученые, преподаватели, работники органов государственной власти и управления, общественные деятели, служители Церкви, аспиранты, магистранты, студенты.

Для участия в конференции необходимо в срок до 15 октября прислать заявку и тезисы доклада в форме электронного письма. Детали - здесь.