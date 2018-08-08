Около 130 участников выступило на Международном молодежном православном фестивале в Витебске

В летнем амфитеатре Витебска 3 августа состоялся гала-концерт XVI Международного молодежного православного форума-фестиваля «Одигитрия».

Фестиваль, объединяющий православную молодежь славянских народов, собрал в этом году около 130 участников, сообщает официальный портал Белорусской Православной Церкви.

Гала-концерт на сцене Летнего амфитеатра открыл архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий. В своем приветственном слове владыка подчеркнул актуальность работы с молодежью в Русской Православной Церкви, а также вручил дипломы и памятные подарки лауреатам конкурсов песни и поэзии.

По словам руководителя отдела по делам молодежи Витебской епархии протоиерея Александра Ковалева, ввиду того, что концертное время в этом году было сокращено, участниками гала-концерта стали лишь самые лучшие авторы и исполнители, прошедшие очень строгий отбор. Кроме того, были добавлены возрастные категории, а самой маленькой участнице гала-концерта исполнилось всего 5 лет.

В завершение конкурсных испытаний жюри присудило сразу два гран-при XVI Международного молодежного православного форума-фестиваля «Одигитрия». Лауреатами стали: дуэт «Созвездие» (Воронеж) с произведением «Песня о святых Царственных Страстотерпцах» и Анастасия Галинская с песней «Монолог».

В финале гала-концерта спели песню «Мы едины», которую традиционно исполняют на сцене Летнего амфитеатра все участники.

Продолжился фестиваль крестным ходом в город Смоленск. Крестный ход начался 5 августа и завершится соборной Божественной литургией в день памяти иконы Божией Матери «Одигитрия».