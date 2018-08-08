Попытку радикалов осквернить храм УПЦ в Одессе полиция квалифицировала как хулиганство

Попытка осквернить храм в честь Тихвинской иконы Богородицы Свято-Андреевского подворья в Одессе квалифицирована правоохранителями как хулиганство.

Соответствующая информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области.

Сообщается, что 5 августа около 21 часа в Приморский отдел полиции в г. Одесса обратился священнослужитель одного из храмов, расположенного на улице Пантелеймоновская. Мужчина пожаловался на группу неизвестных лиц, которая на тротуаре перед религиозным сооружением пыталась краской нанести какую-то надпись. В этом им помешали прихожане.

Сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия. Продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц, совершивших указанное правонарушение.