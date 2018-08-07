В Лондоне прошли памятные богослужения в 15-ю годовщину со дня кончины митрополита Сурожского Антония (Блума)

В 15-ю годовщину со дня кончины основателя Сурожской епархии митрополита Антония (Блума), 4 августа, в Лондоне прошли памятные богослужения.

Божественную литургию в Успенском кафедральном соборе города Лондона возглавил Епископ Сурожский Матфей, сообщает сайт Сурожской епархии РПЦ.

За Литургией в алтаре собора молился старший хранитель Гроба Господня архиепископ Иерапольский Исидор (Иерусалимский Патриархат).

Богослужебные песнопения исполнил хор Успенского кафедрального собора.

На заупокойной ектении архипастыри и сослужащее духовенство вознесли сугубые молитвы о приснопамятном владыке Антонии.

В завершение богослужения епископ Матфей обратился со словом к собравшимся. Иерарх особо отметил радость совместной молитвы с представителем Иерусалимской Церкви.

В тот же день на Старом Бромтоновском кладбище епископ Сурожский Матфей возглавил заупокойную панихиду на могиле митрополита Антония. После богослужения владыка Матфей обратился со словом к духовенству и многочисленным духовным чадам и почитателям приснопамятного архипастыря.