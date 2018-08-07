Феофил III побывал на престольном празднике в монастыре Гефсимании

В субботу, 4 августа, в день памяти равноапостольной мироносицы Марии Магдалины, архиепископ Берлинский и Германский Марк, совершающий в эти дни паломничество по святым местам с большой группой православных из Европы, возглавил торжества, посвященные престольному празднику Русской женской обители в Гефсимании.

На престольном празднике монастыря побывал Патриарх Святого града Иерусалима и всея Палестины Феофил III, сообщает официальный сайт Русской Православной Церкви Заграницей.

Патриарх Феофил III обратился к собравшимся богомольцам и принял участие в крестном ходе вокруг соборного «Царского» храма обители.