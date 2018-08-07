В Киево-Печерской лавре откроется выставка-ярмарка «Медовый спас»

В преддверии празднования Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, когда по уставу освящается мед нового сбора, 11 августа, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоится открытие православной выставки-ярмарки «Медовый спас».

Постоянным посетителям лаврских выставок и гостям обители будут предложены иконы и богослужебная утварь, книги для православного читателя, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и другие товары, сообщается на сайте обители.

Выставка-ярмарка "Медовый спас" будет работать до 19 августа.