В Киево-Печерской лавре откроется выставка-ярмарка «Медовый спас»
16:36, 07 августа 2018Православие
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В Киево-Печерской лавре откроется выставка-ярмарка «Медовый спас» / altesmedia.ru
В преддверии празднования Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, когда по уставу освящается мед нового сбора, 11 августа, в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре состоится открытие православной выставки-ярмарки «Медовый спас».
Постоянным посетителям лаврских выставок и гостям обители будут предложены иконы и богослужебная утварь, книги для православного читателя, продукты пчеловодства и мед нового сбора, лечебные травяные чаи и другие товары, сообщается на сайте обители.
Выставка-ярмарка "Медовый спас" будет работать до 19 августа.
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