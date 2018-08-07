Выпущен церковный календарь на 2019 год, посвященный православной Грузии

14:38, 07 августа 2018
Православие
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Издание церковного календаря согласовано с Календарной комиссией УПЦ / sobor.in.ua

Настенный календарь «Грузия» содержит иллюстрации древних храмов, известных монастырей и природных красот Грузии, сообщается на сайте Кафедрального собора.

Издание предлагает подборку фотографий храмов и монастырей Грузии / sobor.in.ua

Главной особенностью нового большого календаря являются познавательные иллюстрации к каждому месяцу, а также изречения грузинских святых. Издание предлагает подборку фотографий храмов и монастырей Грузии - первого удела Божией Матери. 

В календаре указаны даты всех многодневных и однодневных постов, дни строгого поста, сплошные седмицы. В календаре указаны даты двунадесятых непреходящих и переходящих праздников, великие праздники, дни особого поминовения усопших. 

В церковном магазине при Кафедральном соборе, а также в интернет-магазине собора календари появилась в продаже.

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