Выпущен церковный календарь на 2019 год, посвященный православной Грузии

Издательство Воскресенского Кафедрального собора УПЦ выпустило в свет православный календарь на 2019 год.

Настенный календарь «Грузия» содержит иллюстрации древних храмов, известных монастырей и природных красот Грузии, сообщается на сайте Кафедрального собора.

Главной особенностью нового большого календаря являются познавательные иллюстрации к каждому месяцу, а также изречения грузинских святых. Издание предлагает подборку фотографий храмов и монастырей Грузии - первого удела Божией Матери.

В календаре указаны даты всех многодневных и однодневных постов, дни строгого поста, сплошные седмицы. В календаре указаны даты двунадесятых непреходящих и переходящих праздников, великие праздники, дни особого поминовения усопших.

В церковном магазине при Кафедральном соборе, а также в интернет-магазине собора календари появилась в продаже.