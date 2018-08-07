Глава военного отдела УПЦ принял участие в заседании пастырского Совета при Минобороны Украины

Вчера, 6 августа, Глава Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Белоцерковский и Богуславский Августин принял участие в заседании Совета по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на пресс-службу отдела.

Среди других вопросов рассмотрели проект Закона “О военном капелланстве”, его основные положения, новации и этапы воплощения, а также вопросы организации обучения военных капелланов совместно с Капеланской службой Канады.

В этот же день владыка встретился с капеленами, которые прибыли в Киев из Мюнхена и принадлежат к Католическому военному капелланству Германии.

Во время беседы владыка Августин рассказал гостям о современном состоянии военного капелланства в структурах Вооруженных Сил и Национальной гвардии, а также о проблемах взаимодействия священников УПЦ с различными военными формированиями Украины. Гости имели возможность получить ответы на свои вопросы, после чего для них была проведена экскурсия по Киево-Печерской лавре.