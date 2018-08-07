Усик рассказал о своем отношении к религии и встрече с митрополитом Онуфрием

Украинский боксер Александр Усик, абсолютный чемпион мира, рассказал о своей встрече с Блаженнейшим Митрополитом Онуфрием, а также о своем отношении к религии.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на politeka.net.

«Я подарил перчатки блаженнейшему Онуфрию. Мы общались о духовных местах и у меня сложилось приятное впечатление об этом человеке. Очень спокойный, он не единственного слова в нашем разговоре не сказал, что что-то делать так или вот так. Просто интересовался спортом», - рассказал спортсмен.

Также он поделился, что регулярно ходит в храм и что он не понимает разговоров о том, в какой патриархат ходить.

«Когда мы закончим свое существование - каждый человек, когда будет стоять на судном дне, то его Всевышний не спросит, в какой патриархат тот ходил, а сколько хороших дел сделал, любил ли ближнего или хаял, завидовал», - сказал Александр Усик.

Напомним, Блаженнейший Митрополит Онуфрий встретился с известным украинским спортсменом, боксером Александром Усиком 17 января 2018 года. Чемпион рассказал о своей профессиональной деятельности и подарил Его Блаженству в память собственные боксерские перчатки с автографом, а также попросил молитв у Блаженнейшего Владыки. Архипастырь пожелал гостю здоровья и Божьего благословения в спортивной деятельности, которая прославляет украинское государство во всем мире.