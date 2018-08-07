В Одессе прошел всеукраинский православный фестиваль для людей с недостатками слуха

В Одессе состоялся всеукраинский православный фестиваль для людей с проблемами слуха под названием «В Тишине».

Об этом сообщает официальный сайт Одесской епархии УПЦ.

Мероприятие проходило 4-5 августа на территории Свято-Иверского Одесского мужского монастыря по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела и при поддержке епископа Южненского Диодора.

Фестиваль был приурочен ко дню 100-летия мученической кончины св. Елисаветы и 5-летию основания Одесской православной общины для людей с недостатками слуха.