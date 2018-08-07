В день памяти целителя Пантелеимона УПЦ будет молиться за врачей и больных

В день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, который будет отмечаться 9 августа, по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви вознесут особые молитвы.

Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Во время Божественной литургии на сугубой ектении вознесут молитвы за врачей и больных.