В день памяти целителя Пантелеимона УПЦ будет молиться за врачей и больных
10:13, 07 августа 2018Православие
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День памяти святого Пантелеимона отмечается 9 августа / church.ua
В день памяти святого великомученика и целителя Пантелеимона, который будет отмечаться 9 августа, по благословению Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во всех храмах и монастырях Украинской Православной Церкви вознесут особые молитвы.
Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ. Во время Божественной литургии на сугубой ектении вознесут молитвы за врачей и больных.
Текст молитвы / church.ua
Текст молитвы / church.ua
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