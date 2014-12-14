Глава УПЦ: Не бывает любви к ближнему, если у человека нет любви к Богу

В день памяти святого апостола Андрея Первозванного, во время Божественной литургии в соборе Рождества Христова на Левом берегу столицы, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к пастве со словами проповеди.

Предстоятель вспомнил подвиг святого апостола, его путь в страны Причерноморья, где он проповедовал учение Христа, и посещение святым Андреем Первозванным киевских гор, которые он благословил и предсказал, что на них «воссияет благодать Божия и Его слава умножится».

Рассказывая об истории распространения слова Христова на Руси, Блаженнейший Онуфрий отметил: «Сеятель бросает семена в землю и не сразу приходит с серпом; он ждет, пока семена прорастут и принесут свои плоды. Так бывает и со словом Божьим: оно падает на почву человеческого сердца и дает в свое время щедрые плоды, только чтобы эта земля была хорошей, вспаханной, чтобы она не была наполнена терном злобы и ненависти, не дающей семенам пускать глубокие корни». Хорошая же земля, по словам Предстоятеля, бывает у тех людей, которые живут по своей совести, а не по тленными законами мира сего.

Его Блаженство сравнил семена сеятеля со словом Божьим, которые бросил святой апостол Андрей Первозванный в плодородную землю Киевской Руси. «Вера утверждается через две заповеди - возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего своего, как самого себя. Если все учение, которое записано в Святом Евангелии и в Библии сконцентрировать и сжать, то суть этой объемной книги поместится в этих двух заповедях». Подчеркивая их тесную связь, Блаженнейший владыка подчеркнул: «Не бывает любви к ближнему, если у человека нет любви к Богу. Божественная любовь - это жертвенная любовь, а если человек не знает Бога, то она и не способна на жертвование».

Пресс-служба Украинской Православной Церкви