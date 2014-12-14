На Сумщине прошли торжества по случаю чествования образа Христа Спасителя «Хлеб Жизни»

13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, управляющий делами УПЦ, ректор Киевской духовной академии и семинарии митрополит Бориспольский и Броварской Антоний совершил Божественную Литургию в Преображенском соборе г. Суммы.

Его Высокопреосвященству сослужили архиепископ Сумской и Ахтырский Евлогий, епископ Унгенский и Ниспоренский Петр, а также духовенство епархии.

После Евангельского чтения митрополит Антоний обратился к пастве со словом проповеди.

По завершении литургии было совершено молебное пение перед чудотворным Малочернетчинским образом Христа Спасителя «Хлеб Жизни», а также иконой с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного.

После Богослужения владыка Антоний поздравил верующих с днем памяти святого апостола Андрея Первозванного и пожелал его молитвенного заступничества перед престолом Всевышнего.

Пресс-служба Украинской Православной Церкви