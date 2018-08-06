В УПЦ рассказали об ожиданиях от предстоящей встречи Патриархов Кирилла и Варфоломея

Встреча Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Патриархом Константинопольским Варфоломеем состоится в Стамбуле 31 августа.

О том, что эта встреча будет означать для мирового Православия, рассуждает заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В Константинопольской и Русской Православной Церквях официально сообщили о предстоящей встрече, которая состоится 31 августа 2018 года.

По словам протоиерея Николая Данилевича, есть основания полагать, что для мирового Православия это будет положительное событие, которое улучшит весь климат межправославных отношений. Об этом заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ написал на личной странице в фейсбук.

Он отметил, что в «узких кругах» о перспективе такой встречи говорили давно и предположил, что «будут разрешены или, по крайней мере, будут намечены пути решения многих актуальных проблем с конечной целью укрепления межправославного единства».

«В любом случае, прямой диалог Глав Церквей всегда лучше, чем обмен заочными заявлениями в СМИ, что мы наблюдали до сих пор, — продолжил священник. — В православном мире (в среде Поместных Православных Церквей) сегодня чувствуется всеобщее желание единства и консолидации, а также решения накопившихся проблем. Никто из Поместных Церквей не настроен на порождение новых расколов. Именно таковы тенденции и настроения в межправославных отношениях сегодня».

По его убеждению, это свидетельствует о том, что надежды сил, которые стремятся решить свои проблемы, пусть даже и путем раскола между отдельными членами Вселенского Православия, — тщетны.

«Подытоживая, можно сказать, что как для мирового православия вообще, так и для нашей Украинской Православной Церкви предстоящая встреча обещает быть положительным событием», — сказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви.

Предыдущая встреча Патриарха Кирилла с Патриархом Варфоломеем состоялась на Собрании Предстоятелей автокефальных Православных Церквей, проходившем 22-27 января 2016 года в Шамбези (Швейцария).