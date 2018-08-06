Волынская духовная семинария начинает вступительную кампанию

До 11 августа продолжается прием документов от абитуриентов, желающих получить образование в Волынской духовной семинарии.

На стационарное отделение учреждения принимаются мужчины, верующие Украинской Православной Церкви, в возрасте от 18 до 35 лет, которые имеют среднее или высшее образование, неженатые или женатые первым браком, сообщает сайт Волынской епархии УПЦ.

Сдача вступительных экзаменов в ВДС состоится 20-22 августа. Абитуриенты допускаются к экзаменам при наличии всех документов.

Также регентское отделение Волынской духовной семинарии готовит регентов-псаломщиков церковных хоров Украинской Православной Церкви.

С перечнем документов, которые абитуриентам необходимо подать для вступления в ВДС, можно ознакомиться здесь.