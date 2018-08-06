Храм в Лычаковской исправительной колонии отметил престольный праздник
16:42, 06 августа 2018Православие
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Храм в Лычаковской исправительной колонии №30 отметил престольный праздник / foto.upc.lviv.ua
Накануне памяти Почаевской иконы Божией Матери, в честь которой освящен тюремный храм в Лычаковской исправительной колонии №30, 4 августа, была совершена праздничная литургия.
Священник Михаил Миньо совершил Божественную литургию, которую сопровождали пением хористы, сообщает сайт Львовской епархии УПЦ.
Во время литургии была вознесена молитва о мире в Украине.
После Богослужения отец Михаил произнес проповедь на тему евангельского чтения и рассказал присутствующим историю почитания этой иконы.
Празднование престольного праздника завершилось в дворике тюремного храма угощением.
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