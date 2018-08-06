Храм в Лычаковской исправительной колонии отметил престольный праздник

Накануне памяти Почаевской иконы Божией Матери, в честь которой освящен тюремный храм в Лычаковской исправительной колонии №30, 4 августа, была совершена праздничная литургия.

Священник Михаил Миньо совершил Божественную литургию, которую сопровождали пением хористы, сообщает сайт Львовской епархии УПЦ.

Во время литургии была вознесена молитва о мире в Украине.

После Богослужения отец Михаил произнес проповедь на тему евангельского чтения и рассказал присутствующим историю почитания этой иконы.

Празднование престольного праздника завершилось в дворике тюремного храма угощением.