Есть краткая формула любви: не делай своему ближнему того, чего не хочешь, чтобы кто-то делал тебе - Блаженнейший Онуфрий

Не бывает любви к ближнему, если у человека нет любви к Богу.

Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий 13 декабря, в день памяти святого апостола Андрея Первозванного, в столичном соборе Рождества Христова, сообщил "УНИАН-Религии" пресс-секретарь предстоятеля УПЦ иеромонах Пафнутий (Мусиенко).

В своей проповеди Предстоятель вспомнил о подвиге апостола, его путь в страны Причерноморья, где он проповедовал Христово учение, о посещении Андреем Первозванным киевских гор, о том, как он благословил и предрек, что «именно на этих горах воссеяет благодать Божья и Его слава умножится».

Правда, наш народ принял христианскую веру через 900 лет, когда пришел сюда святой равноапостольный князь Владимир и крестил Киевскую Русь во имя Отца, и Сына, и Святого Духа.

«Сеятель бросает семена в землю и не сразу приходит с серпом, он ждет, пока семя прорастет и даст свой плод. Так бывает и со словом Божьим: оно падает на почву человеческого сердца и дает в свое время щедрые плоды, только чтобы эта земля была хорошей, вспаханой, чтобы не была она наполнена терном ни злобой или ненавистью, которые не дают семенам пускать глубокие корни. А хорошая земля бывает у тех людей, которые живут по совести своей, которые пользуются в жизни не тленными законам мира сего, а исключительно своей совестью», - отметил Блаженнейший Онуфрий.

Его Блаженство сравнил семена сеятеля со словом Божьим, которое бросил святой апостол Андрей Первозванный в плодородную землю Киевской Руси, в сердца нашего народа и изложил суть Христова учения, которое принес апостол на киевские горы.

«Вера состоит из двух заповедей: возлюби Господа Бога своего и возлюби ближнего своего, как самого себя. Если все учение, которое записано в Святом Евангелии и в Библии сконцентрировать и сжать, то суть этой толстой книги помещается в этих двух заповедях: любовь к Богу и любовь к ближнему.

Не бывает любви к ближнему, если у человека нет любви к Богу. Если кто-то говорит, что он любит ближнего, но не любит Бога, то он себя обманывает, такой человек не способен любить. То, что он называет любовью, на самом деле не является любовью, потому что Божественная любовь - это жертвенная любовь, а если человек не знает Бога, то он и не способнен на жертву.

Что такое любовь к Богу? Это не экзальтированные чувства, которые терзают сердце, любовь к Богу, в первую очередь - это исполнение Божественных заповедей. Спаситель говорит: «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою и исполнять Божественный закон».

У человека может и не быть каких-то особых ощущений, но если он выполняет заповеди по мере своих возможностей, то он любит Бога. И только такой человек способен возлюбить ближнего своего.

Что такое любовь к ближнему? Между людьми бывают разные отношения: деловые, дружеские, морально-философские и мы иногда не понимаем, как можем проявить свою любовь к ближнему. Есть краткая формула этой любви: не делай своему ближнему того, чего не хочешь, чтобы кто-то делал тебе. Именно по такому шаблону измеряется любовь к ближнему.

Пусть Господь помогает нам жить такой любовью и этим учением, который принес на нашу землю святой апостол Андрей Первозванный!», - пожелал всем предстоятель УПЦ.