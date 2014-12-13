Предстоятель УПЦ в день апостола Андрея Первозванного освятил храм

В день памяти святого апостола Андрея Первозванного, 13 декабря, Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий совершил Божественную литургию в нижнем храме Трех святителей собора Рождества Христова на берегу озера Тельбин (жилой массив Березняки).

Как сообщает официальный сайт УПЦ, перед началом Литургии Его Блаженство совершил освящение престола в храме в честь Богоявления Господня, который находится в одном из помещений духовно-просветительского центра этого прихода.

Его Блаженству сослужил викарий Киевской Митрополии епископ Ирпенский Климент и духовенство города Киева.

После чтения Святого Евангелия Предстоятель обратился к пастве со словами наставления, в котором упомянул о подвиге святого апостола Андрея Первозванного, о его проповеди на нашей земле и о главной составляющей этой проповеди, которой ученик Христов просветил древнюю киевскую землю: любви к Богу и любви к ближнему.

По окончании Божественной литургии Блаженнейший Владыка наградил церковными наградами благотворителей прихода и наиболее активных членов церковной общины храма Рождества Христова.