Патриархи Кирилл и Варфоломей встретятся в Стамбуле

Патриарх Кирилл посетит Стамбул, где проведет переговоры со Вселенским Патриархом Варфоломеем.

Визит состоится 31 августа. На встрече будет обсуждаться вопрос предоставления автокефалии УПЦ, передает "Страна.ua" со ссылкой на офис секретаря священного синода Константинопольского патриархата.

"Во время визита стороны обсудят вопросы, представляющие взаимный интерес", - уточнили в Константинопольском Патриархате.

Ранее сообщалось, что в июле делегация Константинопольской церкви посетила Москву и встретилась с патриархом Кириллом. По итогам той встречи, обсуждалась в том числе ситуация в Украине. Ранее председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион сообщил, что делегация Константинопольского патриархата по очереди объезжала поместные церкви после поступившего обращения президента Украины Петра Порошенко о предоставлении Томоса.