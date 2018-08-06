Издана методичка для священников о ведении видеоблогов в интернете

Методичку с полезными советами для священников о том, как правильно вести видеоблоги в интернете, опубликовал Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ РПЦ.

Данное пособие создано в рамках взаимодействия с сообществом священников-видеоблогеров, в частности, «с целью развития диалога» и «дальнейшего изучения феномена православного видеоблогерства», сообщает сайт журнала "Фома".

«Развитие современных технологий дало человечеству интернет — новейшее средство коммуникации, в котором любая информация распространяется с высокой скоростью на большие расстояния и в режиме реального времени. Эта характеристика делает всемирную сеть привлекательной для проповеди Благой Вести, которую прямым текстом и в повелительном наклонении заповедал Христос: «идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» (Мк. 16:15)», — говорится в методичке.

Отметив, что в большей мере такой призыв адресован современным преемникам апостолов – священнослужителям, авторы рекомендаций напомнили, что «Русская Православная Церковь, в лице своих иерархов и высших органов управления, неоднократно указывала на необходимость благовестия в сети, в частности, представителям духовенства».

Предложенные рекомендации разделены на тематические части: «Основные положения», «Проблематика деятельности», «Целеполагание и мотивация», «Методы и язык» и «Тематика выпусков».

Авторы методички подчеркивают, что в своей деятельности в Интернете священник-видеоблогер должен руководствоваться, прежде всего, «принципом христианской целесообразности».

С полным текстом документа можно ознакомиться здесь.