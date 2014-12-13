В Донецк прибыл ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного

12 декабря в Спасо-Преображенский кафедральный собор города Донецка была доставлен ковчег с частицей мощей святого апостола Андрея Первозванного, сообщает Донбасс православный.

Ковчег в виде стопы первого ученика Спасителя был торжественно внесён в собор, где в преддверии дня памяти апостола Андрея, совершалась служба святому.

Митрополит Донецкий и Мариупольский Иларион обратился к духовенству и молящимся с архипастырским словом, отметив, что для дончан благословение святого сегодня особенно важно.

В дни празднования 1025-летия Крещения Руси на территории собора была установлена скульптура апостола Андрея, а на территории Донецкого технического университета освящен Свято-Андреевский храм.