Переизданы на финском языке сочинения митрополита Антония Сурожского

Православное братство Финляндии осуществило переиздание серии сочинений митрополита Антония Сурожского «Живая молитва», «Возвращение блудного сына» и «Школа молитвы».

Для многих финнов знакомящие с православной духовностью и молитвенной жизнью сочинения митрополита Антония (Блума), послужили, своего рода, вехой в духовном росте, сообщает официальный сайт ФПЦ.

«Живая молитва», «Возвращение блудного сына» и «Школа молитвы» известного православного писателя были написаны в 1966–1971 годах, а на финском языке вышли в свет в период 1975–1979 годов.

Эти книги снискали большую популярность среди любителей духовного чтения, и тираж стал практически недоступен даже в магазинах старой книги.

Приобрести книги можно в интернет-магазине Спасо-Преображенского Валаамского монастыря.