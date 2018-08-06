Митрополит Онуфрий рассказал, почему только узкий путь приводит человека к истинной свободе

Только узкий путь, написанный Божьими Законами, приведет человека к истинной свободе - свободе от греха - и к вечной жизни.

Об этом сказал Предстоятель УПЦ во время проповеди в день праздника Почаевской иконы Пресвятой Богородицы, сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Блаженнейший Митрополит Онуфрий подчеркнул, что сегодня мы особенно должны просить у Божьей Матери заступничества. Потому что «ныне, как и в 1675 году, когда по молитвам Богоматери перед Её Почаевским образом произошло чудо спасения обители и людей от татарского нашествия, нас окружают враги — хоть и невидимые, но которые так же хотят уничтожить наши души».

«Мы должны знать о том, что Божья Матерь защищает всех людей, но с радостью защищает тех, кто чтут Её Сына, сохраняют чистоту истинной веры, правильно верят и правильно почитают Бога», — отметил Блаженнейший владыка.

Предстоятель УПЦ отметил, что сегодня мы также должны молиться Божьей Матери, чтобы Она помогала нам хранить чистоту Православной веры, которую нам передали наши предки, часто отдавая за нее свою жизнь, а мы должны передать ее своим потомкам. Ахипастырь добавил: «Даже у грешного человека, но который имеет святую веру, есть шанс стать лучше».

Именно эта Истинная вера, как заметил Первосвятитель, поможет нам преодолеть любые испытания и избрать истинный путь, который ведет в вечную жизнь к настоящей свободе.

«Господь сказал нам, что дорога, которая ведет в жизнь вечную, — это тесная дорога, а та, которая ведет к гибели, — это широкая дорога… Когда человек идет по этой узкой дороге, то есть подчиняет себя Закону Божьему, то только внешне кажется ограниченным, но в действительности получает истинную свободу… Если я — раб греха, то не имею свободы, я связан по рукам и ногам. Свобода от греха дается тому человеку, который живет по Законам Божьим. Заповеди Божьи — святые, и тот человек, который живет по Заповедям, становится святым и свободным в полном смысле этого слова», — подчеркнул он.

Напоследок Блаженнейший Митрополит Онуфрий пожелал всем хранить чистоту Православной веры и идти узким путем к вечности, помня, что: «На этой дороге — настоящая свобода, настоящее счастье, настоящий мир и настоящая радость».