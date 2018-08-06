По результатам вступительной кампании студентами КДАиС стали 246 абитуриентов

В Киевских духовных школах под председательством ректора Киевской духовной академии и семинарии епископа Белогородского Сильвестра 4 августа состоялось заседание Ученого совета, на котором были подведены итоги вступительной кампании 2018 года.

Как сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, учиться в исторических стенах Киевских духовных школ и в будущем служить Церкви стремились 288 юношей, в результате студентами КДАиС стали 246 абитуриентов.

Епископ Сильвестр объявил, что, по результатам вступительных экзаменов, 31 абитуриент зачислен на дневное отделение Киевской духовной академии (магистратура) и 66 — в Киевскую духовную семинарию. На заочное отделение Киевской духовной академии (магистратура) зачислено 53 абитуриента, а в Семинарию — 96.

Также во время заседания проректор КДА по научно-богословской работе профессор Владимир Бурега проинформировал о дате и тематике ежегодной Международной научно-богословской конференции, которая в этом году будет посвящена 100-летию со дня смерти известного патролог КДА Сергея Леонтьевича Епифановича.

После заседания Ученого совета, на площади перед административным корпусом Академии проректор по воспитательной работе архимандрит Амвросий (Вайнагий) объявил абитуриентам результаты вступительных экзаменов. Будущие первокурсники и магистранты с радостью приветствовали друг друга.