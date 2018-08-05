Митрополит Онуфрий почтил память Почаевской иконы Богородицы

Сегодня, в день Почаевской иконы Божией Матери, Блаженнейший Митрополит Онуфрий совершил Божественную литургию в Преображенском соборе Свято-Успенской Почаевской лавры.

За богослужением молились тысячи верующих из разных регионов Украины и других государств. Об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ.

После чтения Святого Евангелия Блаженнейший Владыка обратился к пастве со словом проповеди. Предстоятель рассказал историю Почаевской иконы Божией Матери и о чуде 1675-го года, когда обитель стояла перед угрозой уничтожения татарско-турецким войском, и объяснил, что необходимо делать, чтобы Богородица защищала нас с радостью.

“Мы сегодня пришли к Божией Матери и просим Ее заступничества, потому что сегодня каждый человек переносит какие-то испытания. Сегодня нас также окружают неверные и враги, которые хотят уничтожить нашу душу, привести ее к погибели. Мы должны просить Матерь Божию, чтобы Она нас защитила. Мы должны знать о том, что Божья Матерь защищает всех людей, но с радостью защищает тех людей, которые уважают Ее Единородного Сына, хранящих чистоту Православной веры”, - сказал митрополит Онуфрий.

Во время Литургии была вознесена сугубая молитва за мир в Украине.

Предстоятель возглавил крестный ход с Почаевской иконой Божьей Матери в Успенский собор Лавры, где был совершен праздничный молебен.

В конце богослужения наместник обители митрополит Почаевский Владимир поблагодарил Архипастыря за совместную молитву и поздравил с праздником. “Я всех вас сердечно поздравляю с праздником в честь Почаевской иконы Божией Матери. Пусть Господь благословит вас и ваших родственников”, – также поздравил верующих Блаженнейший Владыка и благословил всех.

История Почаевской иконы Божией Матери достигает середины XVI века, когда будущий Константинопольский патриарх Неофит, находясь на территории современной Тернопольщины, подарил ее помещице Анне Гойской, которая приютила его в своем доме на ночлег. В 1597 г. чудотворная икона была передана Почаевской лавре. Летом 1675 года во время Збаражской войны с турками, по молитвам перед чудотворным образом обитель была спасена от нашествия татарского хана Нурредина. Икона до сих пор хранится в Почаевской лавре.