Православная молодежь может задать вопрос патриарху Кириллу на сайте молодежного форума
17:10, 05 августа 2018Православие
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У всех желающих появилась возможность задать вопрос патриарху Кириллу / pravoslavmolodezh.ru
Православная молодежь может задать вопрос патриарху Кириллу на сайте Международного православного молодежного форума.
Для этого с 1 по 23 августа на сайте форума можно заполнить специальную форму «Ваш вопрос Патриарху», а также проголосовать за самые интересные и актуальные вопросы. На часть из них патриарх Кирилл ответит на встрече с молодежью, которая состоится в рамках форума 23 августа в Москве.
На сайте также можно выбрать лучший молодежный проект. Всего их будет представлено более 50, победители получат ценные подарки из рук Патриарха.
Кроме того, все прошедшие регистрацию на сайте форума получают доступ к полезному и увлекательному контенту: 200 часам бесплатных мастер-классов по 40 направлениям деятельности и 15 часам лекций на различные актуальные темы.
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