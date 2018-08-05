Православная молодежь может задать вопрос патриарху Кириллу на сайте молодежного форума

Православная молодежь может задать вопрос патриарху Кириллу на сайте Международного православного молодежного форума.

Для этого с 1 по 23 августа на сайте форума можно заполнить специальную форму «Ваш вопрос Патриарху», а также проголосовать за самые интересные и актуальные вопросы. На часть из них патриарх Кирилл ответит на встрече с молодежью, которая состоится в рамках форума 23 августа в Москве.

На сайте также можно выбрать лучший молодежный проект. Всего их будет представлено более 50, победители получат ценные подарки из рук Патриарха.

Кроме того, все прошедшие регистрацию на сайте форума получают доступ к полезному и увлекательному контенту: 200 часам бесплатных мастер-классов по 40 направлениям деятельности и 15 часам лекций на различные актуальные темы.