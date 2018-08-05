Марие-Магдалиновский монастырь на Закарпатье отметил престольный праздник
15:18, 05 августа 2018Православие
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Марие-Магдалиновский монастырь отметил престольный праздник / m-church.org.ua
В Заричево Перечинского района в Свято-Марие-Магдалиновском женском монастыре УПЦ отметили престольный праздник.
В день памяти святой равноапостольной Марии Магдалины обитель посетил с архипастырским визитом митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор, сообщает сайт Мукачевской епархии УПЦ.
В честь праздника владыка возглавил Божественную Литургию в сослужении духовенства.
После богослужения митрополит Феодор обратился к насельницам монастыря с поздравлением и поблагодарил их за труды.
Свято-Марие-Магдалиновский женский монастырь – первый православный монастырь на Перечинской земле. Обитель, находящаяся в урочище «Голица» села Заричево Закарпатской области, основана решением Священного Синода УПЦ от 23 декабря 2010 года.
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