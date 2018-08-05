В Валаамском монастыре прошел фестиваль православного пения, посвященный новомученикам и исповедникам

14:10, 05 августа 2018
Православие
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На Валааме прошел международный фестиваль православного пения / mitropolia.spb.ru

В этом году фестиваль посвятили новомученикам и исповедникам Русской Православной Церкви, сообщает сайт Петербургской митрополии РПЦ.

/ mitropolia.spb.ru

Вокальный ансамбль "Благая весть" исполнил песнопение «Святый Боже» священномученика Серафима (Чичагова), расстрелянного в 1937 году на Бутовском полигоне. На фестивале также прозвучали тропари и кондаки новомученикам в исполнении коллективов из Греции, Беларуси, Финляндии и др.

/ mitropolia.spb.ru

Победителем конкурса, по версии зрителей, которые имели возможность проголосовать, стал архимандрит Никодимос Каварнос из Греции. За исполнение византийских церковных песнопений его наградили статуэткой святого князя Владимира.

/ mitropolia.spb.ru

Гости также увидели фотовыставку «Русские сезоны. Валаам» Александра Львова, раскрывающую красоту и величие природы, архитектуры, духовной жизни монастыря.

/ mitropolia.spb.ru

Впервые фестиваль «Просветитель» прошел в 2015 году в честь тысячелетия преставления равноапостольного князя Владимира.

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