В Валаамском монастыре прошел фестиваль православного пения, посвященный новомученикам и исповедникам

На Валааме завершился IV Международный Свято-Владимирский фестиваль православного пения «Просветитель».

В этом году фестиваль посвятили новомученикам и исповедникам Русской Православной Церкви, сообщает сайт Петербургской митрополии РПЦ.

Вокальный ансамбль "Благая весть" исполнил песнопение «Святый Боже» священномученика Серафима (Чичагова), расстрелянного в 1937 году на Бутовском полигоне. На фестивале также прозвучали тропари и кондаки новомученикам в исполнении коллективов из Греции, Беларуси, Финляндии и др.

Победителем конкурса, по версии зрителей, которые имели возможность проголосовать, стал архимандрит Никодимос Каварнос из Греции. За исполнение византийских церковных песнопений его наградили статуэткой святого князя Владимира.

Гости также увидели фотовыставку «Русские сезоны. Валаам» Александра Львова, раскрывающую красоту и величие природы, архитектуры, духовной жизни монастыря.

Впервые фестиваль «Просветитель» прошел в 2015 году в честь тысячелетия преставления равноапостольного князя Владимира.