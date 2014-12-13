Синодальный отдел УПЦ по социальным вопросам создал Центр гуманитарной помощи

В связи с увеличением количества переселенцев с Востока Украины, которые нуждаются в помощи, волонтерами Синодального отдела Украинской Православной Церкви по социально-гуманитарным вопросам был создан Центр гуманитарной помощи, целью которого является оказание психологической поддержки, содействие социальной адаптации пострадавших, сообщает blago.church. ua.

В нынешние нелегкие времена люди нуждаются не только благотворительной поддержки продуктами питания, одеждой или бытовыми вещами. Чаще всего в отдел обращаются переселенцы - а им надо жить дальше и обживаться на новых местах проживания.

В связи с этим Центр гуманитарной помощи начал оказывать психологическую поддержку, способствовать социальной адаптации пострадавших и поддерживать закупкой медицинских препаратов. Центр помогает и в поисках работы и крыши над головой.

В качестве примера 8 декабря отдел помог семье переселенцев в составе из 5 человек найти новое жилье. Также сотрудники отдела обеспечили семью необходимыми вещами, предоставили транспорт и доставили к новому месту жительства.

Однако не стоит думать, что Центр гуманитарной помощи поддерживает только переселенцев. Здесь могут получить помощь все, кто в ней нуждается.